03.11.2017 | 17:29

Бывший начальник караула исправительной колонии № 4 города Пензы обвинен в халатности. Именно в его смену из учреждения совершил побег мужчина, который отбывал срок за убийство и разбой.

Осужденный Нематов придумал план, как выбраться из-за колючей проволоки. Договорился с сокамерником, что к ним на длительное свидание явятся посетители. Один - к Нематову, а второго заключенного пришли навестить женщина и мужчина с поддельными документами, которые были знакомыми беглеца. В комнате для встреч он переоделся в одежду гостя и отправился на выход.

«Передал часовому разовый пропуск и подложный паспорт на имя посетителя. Часовой произвел сличение с фотографией, имеющейся в паспорте, и засомневался в его личности. Далее, действуя в соответствии с инструкцией, он вызвал начальника караула охранно-исправительного учреждения для повторной проверки документов. Начальник караула также произвел сличение Нематова с фотографией в паспорте и, не заметив подмену лиц, дал указание часовому выпустить Нематова из исправительного учреждения», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

После этого мужчина уехал за пределы Пензенской области на такси и успел добраться до Рязанской области. Там вечером того же дня его и задержали.

«Уголовное дело по факту совершения Нематовым побега рассматривается органами полиции», - добавила Татьяна Махницкая.

Дело в отношении экс-начальника караула колонии по статье «Халатность» завершено и направлено в суд.