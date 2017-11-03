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Криминал | Полиция разыскивает 22-летнего чаадаевца, скрывающегося от следствия

03.11.2017|12:47
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В Пензенской области разыскивается 22-летний житель поселка Чаадаевка Городищенского района Андрей Евгеньевич Жук, скрывающийся от следствия.

Молодой человек подозревается в совершении преступлений по статьям 116 («Побои») и 139 («Нарушение неприкосновенности жилища») Уголовного кодекса РФ.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщите ее по телефонам дежурной части отдела МВД России по Городищенскому району: 8-8412-630-193, 8-84158-3-25-19 - или по номеру 02», - обратились к жителям региона сотрудники УМВД РФ по Пензенской области.

Вознаграждение и конфиденциальность гарантируются.

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Гость|03.11.2017 13:09|

От жук ... на пустом месте себе ещё трояк приклеил ...так бы глядишь условкой, поселением бы отделался, а так лет 5 схватит.

Гость|03.11.2017 13:15|

Живу по соседству.

Зачем сразу фото выкладывать? Подошли бы к нему, по-человечески для начала поговорили бы.

Гость|03.11.2017 13:20|

Ищите жука в навозе.

Имя: Гость
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