03.11.2017 | 12:47

В Пензенской области разыскивается 22-летний житель поселка Чаадаевка Городищенского района Андрей Евгеньевич Жук, скрывающийся от следствия.

Молодой человек подозревается в совершении преступлений по статьям 116 («Побои») и 139 («Нарушение неприкосновенности жилища») Уголовного кодекса РФ.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщите ее по телефонам дежурной части отдела МВД России по Городищенскому району: 8-8412-630-193, 8-84158-3-25-19 - или по номеру 02», - обратились к жителям региона сотрудники УМВД РФ по Пензенской области.

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