03.11.2017 | 10:00

Ленинский районный суд Пензы вынес приговор четырем жителям города Троицка Челябинской области. Они виновны в мошенничестве в крупном размере, совершенном по предварительному сговору.

Граждане цыганской национальности приехали в Пензу на двух автомобилях «Лада-Приора». Двое из них, в том числе отец шестерых несовершеннолетних детей, ранее были судимы за изнасилование, еще один - за кражи и грабежи. Лишь брат многодетного отца не имел судимости.

Подельники заранее запланировали преступление - продажу дешевых сувениров под видом антикварных изделий и старинных монет. Переночевав на съемной квартире, они занялись поиском жертвы.

Свою аферу они совершили утром 4 октября 2016 года. Один из мошенников разговорился с мужчиной, вышедшим из магазина на проспекте Победы. Он рассказал, что якобы его строительная бригада, демонтируя старый дом в Дагестане, обнаружила ящик с монетами и изделиями из золота и серебра эпохи Петра I. Тут же «строитель» предложил купить у него «антикварную» ложку и 18 «старинных» монет. Доверчивый пензенец отдал за покупку 7 000 рублей.

В этот момент к мужчинам подошел еще один из подельников. Он подтвердил легенду о найденном ящике и предложил купить у него еще 84 монеты и ложки. Покупатель отдал за них 30 000 рублей.

Тут же подошел третий «член строительной бригады» и предложил еще 400 монет. Пензенец, решивший, что богатство само идет ему в руки, съездил домой за деньгами и купил «старинные» монеты за 1 500 долларов США и 90 000 рублей.

Но этим дело не закончилось: у мошенников нашлось еще 400 монет. Покупатель вновь отправился домой, вернулся с деньгами и купил сувениры за 2 400 долларов и 100 000 рублей.

Покупатель засомневался в подлинности монет лишь после того, как продавцы предложили ему еще одну партию. Он согласился на покупку, а сам отправился в антикварный магазин, показал монеты сотруднику и обнаружил, что его приобретения не имеют никакой ценности.

Гражданин обратился в правоохранительные органы, и аферисты были задержаны. Сумма ущерба в пересчете на российские рубли составила более 470 тысяч рублей.

Подсудимые полностью признали вину. Потерпевшему были возвращены деньги.

Суд приговорил двух подельников к 2 годам 4 месяцам колонии строгого режима. Еще один аферист проведет в колонии особого режима 2 года 2 месяца. Четвертый член группы осужден условно на 2 года 6 месяцев с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

«Сочтя приговор слишком суровым, отец шестерых детей подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила приговор без изменения. Он вступил в силу 1 ноября 2017 года», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.