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Криминал | Пензенец купил у аферистов сувениры вместо антиквариата на 470 000 рублей

03.11.2017|10:00
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Ленинский районный суд Пензы вынес приговор четырем жителям города Троицка Челябинской области. Они виновны в мошенничестве в крупном размере, совершенном по предварительному сговору.

Граждане цыганской национальности приехали в Пензу на двух автомобилях «Лада-Приора». Двое из них, в том числе отец шестерых несовершеннолетних детей, ранее были судимы за изнасилование, еще один - за кражи и грабежи. Лишь брат многодетного отца не имел судимости.

Подельники заранее запланировали преступление - продажу дешевых сувениров под видом антикварных изделий и старинных монет. Переночевав на съемной квартире, они занялись поиском жертвы.

Свою аферу они совершили утром 4 октября 2016 года. Один из мошенников разговорился с мужчиной, вышедшим из магазина на проспекте Победы. Он рассказал, что якобы его строительная бригада, демонтируя старый дом в Дагестане, обнаружила ящик с монетами и изделиями из золота и серебра эпохи Петра I. Тут же «строитель» предложил купить у него «антикварную» ложку и 18 «старинных» монет. Доверчивый пензенец отдал за покупку 7 000 рублей.

В этот момент к мужчинам подошел еще один из подельников. Он подтвердил легенду о найденном ящике и предложил купить у него еще 84 монеты и ложки. Покупатель отдал за них 30 000 рублей.

Тут же подошел третий «член строительной бригады» и предложил еще 400 монет. Пензенец, решивший, что богатство само идет ему в руки, съездил домой за деньгами и купил «старинные» монеты за 1 500 долларов США и 90 000 рублей.

Но этим дело не закончилось: у мошенников нашлось еще 400 монет. Покупатель вновь отправился домой, вернулся с деньгами и купил сувениры за 2 400 долларов и 100 000 рублей.

Покупатель засомневался в подлинности монет лишь после того, как продавцы предложили ему еще одну партию. Он согласился на покупку, а сам отправился в антикварный магазин, показал монеты сотруднику и обнаружил, что его приобретения не имеют никакой ценности.

Гражданин обратился в правоохранительные органы, и аферисты были задержаны. Сумма ущерба в пересчете на российские рубли составила более 470 тысяч рублей.

Подсудимые полностью признали вину. Потерпевшему были возвращены деньги.

Суд приговорил двух подельников к 2 годам 4 месяцам колонии строгого режима. Еще один аферист проведет в колонии особого режима 2 года 2 месяца. Четвертый член группы осужден условно на 2 года 6 месяцев с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

«Сочтя приговор слишком суровым, отец шестерых детей подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила приговор без изменения. Он вступил в силу 1 ноября 2017 года», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|03.11.2017 10:58|

ну ты и лох, а сразу же проверить не судьба, да... таким и возвращать грех..., жадность как-то лечить надо же...

Только не надо комментировать, что под гипнозом был, околдовали бедалагу и бла-бла-бла...., уже прибыли считал, вот глаза и затуманились, наверно думал вот на лохов нарвался...

Гость|03.11.2017 11:15|

Китайский фуфел впарили лоху

Гость|03.11.2017 11:15|

эх, жалко, что поймали их и деньги вернули)) этому лоху урок был бы на всю оставшуюся жизнь)))

играет наша любимая песня: ЛОШАТЕМИКАНТАРА)))

Гость|03.11.2017 11:26|

penzainform.ru писал(a):

Покупатель засомневался в подлинности монет лишь после того, как продавцы предложили ему еще одну партию. Он согласился на покупку, а сам отправился в антикварный магазин, показал монеты сотруднику и обнаружил, что его приобретения не имеют никакой ценности.
А наоборот поступить ума не хватило?)))

Гость|03.11.2017 11:27|

Где приобрести такие монеты?Осталась еще одна партия?

Гость|03.11.2017 12:14|

Представляю, как это чудо с пеной у рта доказывало антиквару, что монетосы подлинные)))))

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