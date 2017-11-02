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Криминал | Задержаны 14 подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования

02.11.2017|16:46
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В Пензенской области возбуждено уголовное дело по фактам совершения мошеннических действий в сфере автострахования.

Предварительное следствие установило, что в состав организованной группы входили жители региона. Они приобретали автомобили премиум-класса, с помощью которых получали незаконные страховые выплаты.

Для этого в Пензенской области и Республике Мордовии мошенники инсценировали ДТП, поочередно выступая в роли виновной и потерпевшей сторон.

Об авариях они сообщали в дежурную часть ГИБДД. Инспекторы ДПС, не подозревавшие о злом умысле, приезжая на место происшествия, оформляли документы по ДТП, необходимые для представления в страховую компанию для получения выплаты.

Затем участники группы, используя созданные ими экспертные организации, на основании формального осмотра транспортных средств готовили отчеты о стоимости восстановительного ремонта автомобилей, подавали их вместе с другими документами в страховые компании и получали выплаты, а в случае отказа обращались в суд.

По предварительным данным, группа нанесла страховым компаниям ущерб на общую сумму более 10 млн рублей, что является особо крупным размером.

«Сотрудники полиции и Росгвардии задержали 14 участников группы, в том числе организаторов, из которых 9 водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об их заключении под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступлений, за которые Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это уже не первый случай, когда сотрудники правоохранительных органов разоблачают подобные группы. Так, с мая 2013 года по август 2015-го 13 человек в возрасте от 22 до 56 лет инсценировали аварии. От их действий пострадали шесть страховых компаний. Общая сумма ущерба составила больше четырех миллионов рублей.

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Гость|02.11.2017 17:07|

недолго музыка играла...

Гость|02.11.2017 17:35|

Надо страховые компании доить.сколько людей они Изморили и вообще закрыть все страховые ко пании.

Гость|02.11.2017 17:41|

Можно подумать, страховые такие бедные и несчастные, сами каждый раз обворовывают на полисе ОСАГО.

Гость|02.11.2017 18:14|

Гость писал(a):

Эти автоподставщики молодцы , они действовали одной бандой ( виновник и жертва ) , простые граждане не страдали . А вот страховые компании не жалко , это бандиты покрупнее и понаглее в 1000 раз ! До сих пор , суки , не страхуют без доп. услуг . ( страхование жизни ) . Их надо всех тварей пересажать .
А блюстители закона где ?

Гость|02.11.2017 18:17|

вообще закрыть все страховые ко пании.

И кто же будет оплачивать ущерб ?

Гость|02.11.2017 18:25|

Гость писал(a):

И кто же будет оплачивать ущерб ?
Ты и будешь,если виноват и видеорегистратора нет.Моя жена уже год ездит без страховки.Учись водить,чучело!

Гость|02.11.2017 18:26|

Гость писал(a):

Моя жена уже год ездит без страховки.
ну в порется по случаю в иномарку премиум класса, вот тогда и оплатитГость писал(a):
чучело!

Гость|02.11.2017 18:29|

10 млн на 14 человек, двоих сразу в изолятор и срок грозит до 10 лет тюрьмы. Веня обманул минимум на 133 млн, ему только домашний арест и дадут скорее всего условку. Вот оно правосудие по-рассейски

Гость|02.11.2017 18:55|

Без страхования жизни не страхуют?

А ты не пробовал через интернет?

Легко, быстро и полис на руках,вернее в телефоне.

А насчёт страховых,так я за чтобы за отсутствие полиса,штрафы увеличить!

Знакомому, молодой,пьяный,без страховки,на своей развалюхе разбил машину.

Суд присудил- выплатить,а у того,ни кола,ни двора,без дохода.

А был бы застрахован, страховая бы выплатила! А сама бы уж потом разбиралась с пьяным водителем!

Гость|02.11.2017 19:00|

Страховка -однозначное добро,а выявлять жуликов-дело органов.

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