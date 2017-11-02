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Криминал | В жилом доме на улице Луначарского проводились азартные игры

02.11.2017|12:32
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29-летний пензенец обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием оборудования вне игровой зоны.

Мужчина решил обустроиться в арендованном им помещении на первом этаже дома № 53 на улице Луначарского. Там он установил восемь автоматов, принял на работу оператора-кассира для обслуживания игроков.

Незаконная деятельность осуществлялась пензенцем с мая по сентябрь, пока к нему не наведались сотрудники правоохранительных органов.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье Железнодорожного района», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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