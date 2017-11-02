Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|2 ноя 2017|12:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
+2oC
Завтра | Снег |
  67.71  |  $  58.16
 

Криминал | В Пензенской области осудили мигранта, пытавшегося подкупить полицейского

02.11.2017|10:15
Печать

В Пензенской области вынесли приговор 24-летнему нелегальному мигранту, который пытался подкупить сотрудника полиции.

Утром 4 сентября на федеральной трассе М5 «Урал» сотрудники УГИБДД отдела полиции по Мокшанскому району остановили машину и, проверяя документы, выяснили, что в ней находится пассажир - иностранный гражданин, который уклоняется от выезда из России.

Инспекторы передали информацию участковому уполномоченному полиции, тот доставил мигранта в отдел для оформления административного материала.

«Злоумышленник, желая избежать привлечения к ответственности, предложил участковому за незаконные действия (несоставление протокола) взятку в размере 10 500 рублей. Сотрудник полиции отказался от получения денег», - сообщили в управлении СК РФ по Пензенской области.

Суд приговорил нарушителя к 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!