02.11.2017 | 10:15

В Пензенской области вынесли приговор 24-летнему нелегальному мигранту, который пытался подкупить сотрудника полиции.

Утром 4 сентября на федеральной трассе М5 «Урал» сотрудники УГИБДД отдела полиции по Мокшанскому району остановили машину и, проверяя документы, выяснили, что в ней находится пассажир - иностранный гражданин, который уклоняется от выезда из России.

Инспекторы передали информацию участковому уполномоченному полиции, тот доставил мигранта в отдел для оформления административного материала.

«Злоумышленник, желая избежать привлечения к ответственности, предложил участковому за незаконные действия (несоставление протокола) взятку в размере 10 500 рублей. Сотрудник полиции отказался от получения денег», - сообщили в управлении СК РФ по Пензенской области.

Суд приговорил нарушителя к 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.