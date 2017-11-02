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Криминал | В пензенской колонии № 4 пресекли деятельность вербовщика террористов

02.11.2017|09:36
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В Самаре вынесли приговор заключенному пензенской исправительной колонии № 4, который вербовал других осужденных в ИГИЛ (запрещенную в России международную террористическую организацию), призывал их к осуществлению террористической деятельности и публично оправдывал терроризм.

Пребывая в колонии, мужчина активно интересовался вооруженным противостоянием в Ираке и Сирии. В результате он решил склонить других заключенных к участию в деятельности ИГИЛ.

«Реализуя свой преступный умысел, он под видом религиозных бесед в общежитии отряда № 3 указанного исправительного учреждения активно пропагандировал экстремистские идеи среди молодых заключенных, формировал в их мировоззрении убежденность в истинности радикальных течений ислама, его превосходстве над другими религиями и необходимости борьбы с противниками шариатской формы правления», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Мужчина призывал своих последователей вступить в ИГИЛ и объяснял, как попасть на подконтрольную террористам территорию. Он подолгу беседовал с заключенными, убеждал их в необходимости выбора «пути смертников» и «жестокой расправы над неверными», демонстрируя со своего телефона фотографии и видеозаписи экстремистского характера.

Злоумышленнику удалось склонить к выезду за рубеж двоих заключенных. Один из них позже отказался от своих намерений.

«В результате успешных совместных действий УФСБ и УФСИН деятельность преступника была задокументирована и послужила основой для возбуждения уголовного дела. 2 октября приговором Приволжского окружного военного суда (г. Самара) гражданин признан виновным», - добавили в пресс-службе.

Вербовщику по совокупности совершенных преступлений назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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