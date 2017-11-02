02.11.2017 | 11:11

В Кузнецке возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества. С соответствующим заявлением в местную полицию обратилась 77-летняя женщина.

Она сообщила, что услышала по радио рекламу масла для укрепления здоровья и купила 12 флаконов за 30 000 рублей.

Через некоторое время ей позвонил неизвестный мужчина, который пояснил, что пенсионерке полагается компенсация в размере 417 000 рублей за приобретение некачественного товара.

Однако, чтобы получить деньги, требовалось перевести определенную сумму. По реквизитам, представленным незнакомцем, женщина перечислила 38 000 рублей.

«Впоследствии после звонков неизвестных, которые требовали под различными предлогами осуществить дополнительные перечисления, гражданка перевела 1 млн 258 тысяч рублей», - уточнили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.