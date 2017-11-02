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Криминал | В Кузнецке пенсионерка перечислила мошенникам более 1,2 млн рублей

02.11.2017|11:11
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В Кузнецке возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества. С соответствующим заявлением в местную полицию обратилась 77-летняя женщина.

Она сообщила, что услышала по радио рекламу масла для укрепления здоровья и купила 12 флаконов за 30 000 рублей.

Через некоторое время ей позвонил неизвестный мужчина, который пояснил, что пенсионерке полагается компенсация в размере 417 000 рублей за приобретение некачественного товара.

Однако, чтобы получить деньги, требовалось перевести определенную сумму. По реквизитам, представленным незнакомцем, женщина перечислила 38 000 рублей.

«Впоследствии после звонков неизвестных, которые требовали под различными предлогами осуществить дополнительные перечисления, гражданка перевела 1 млн 258 тысяч рублей», - уточнили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

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Гость|02.11.2017 11:28|

Какие богатые пенсионеры!Как легко расстаются с деньгами!

Гость|02.11.2017 11:28|

трэш

Гость|02.11.2017 11:29|

хотят обрести вечную жизнь

Гость|02.11.2017 11:37|

penzainform.ru писал(a):

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Пенсионерка не только причастна, она активный участник азартной игры. Бил отец не за то, что играл, а за то, что отыгрывался. Бабуля пыталась "отыграть" свои так сказать кровные. Пенсионный фонд скорбит.

Имя: Гость
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