За несколько месяцев 2015 года преступники похитили не менее 13 тысяч килограммов горючего продукта. Они сделали врезки в тело трубы на территории Кузнецкого района. По материалам этого уголовного дела признаны виновными в краже топлива из нефтепровода 9 человек.
«Были подведены шланги высокого давления, поставлены необходимые краны в непосредственной близости, была закопана емкость в землю, и в эту емкость через эти шланги скачивалось дизельное топливо. В дальнейшем оно перевозилось и реализовывалось», - рассказал прокурор управления прокуратуры Пензенской области Сергей Семеренко.
Доказано, что членов преступной группы было 13, четверо из них до сих пор в розыске. Остальным приговор сначала огласил Кузнецкий районный суд. Шестеро с ним не согласились и подали апелляционные жалобы в областную инстанцию, но вердикт изменен не был.
«В результате. Суд приговорил двух организаторов преступления: одного - к четырем годам шести месяцам, другого - к четырем годам пяти месяцам лишения свободы. Еще пятерым подсудимым было назначено наказание в виде реального лишения свободы на различные сроки, и отбывать наказание они будут в колониях общего, строгого, особого режимов», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.
Двое подсудимых остались на свободе, они получили условное наказание. Ущерб, нанесенный компании, транспортирующей нефть, преступники возместили, вернув 433 тысячи рублей.
получить срок за своё!!!глупость какая то.