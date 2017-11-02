02.11.2017 | 15:22

За несколько месяцев 2015 года преступники похитили не менее 13 тысяч килограммов горючего продукта. Они сделали врезки в тело трубы на территории Кузнецкого района. По материалам этого уголовного дела признаны виновными в краже топлива из нефтепровода 9 человек.

«Были подведены шланги высокого давления, поставлены необходимые краны в непосредственной близости, была закопана емкость в землю, и в эту емкость через эти шланги скачивалось дизельное топливо. В дальнейшем оно перевозилось и реализовывалось», - рассказал прокурор управления прокуратуры Пензенской области Сергей Семеренко.

Доказано, что членов преступной группы было 13, четверо из них до сих пор в розыске. Остальным приговор сначала огласил Кузнецкий районный суд. Шестеро с ним не согласились и подали апелляционные жалобы в областную инстанцию, но вердикт изменен не был.

«В результате. Суд приговорил двух организаторов преступления: одного - к четырем годам шести месяцам, другого - к четырем годам пяти месяцам лишения свободы. Еще пятерым подсудимым было назначено наказание в виде реального лишения свободы на различные сроки, и отбывать наказание они будут в колониях общего, строгого, особого режимов», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Двое подсудимых остались на свободе, они получили условное наказание. Ущерб, нанесенный компании, транспортирующей нефть, преступники возместили, вернув 433 тысячи рублей.