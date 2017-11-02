02.11.2017 | 09:10

55-летний житель СНТ «Лесное» Пензенского района заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

По данным следствия, преступление произошло 20 октября. Мужчина в своем доме принимал гостей - двух приятелей. Друзья употребили алкоголь, и один из них уснул, а хозяин дома и второй собутыльник продолжили общение.

Через несколько минут между ними разгорелась ссора, посыпались взаимные оскорбления. Хозяин жилища схватил со стола нож и ударил собутыльника в грудь. Лезвие сломалось, и его часть осталась в теле раненого мужчины. Тогда агрессор схватил еще один нож, а затем металлический тесак. Ими он несколько раз ударил приятеля по голове и шее. От полученных ранений тот скончался.

Во время совершения убийства спавший гость проснулся, увидел происходящее, выбежал на улицу и вызвал полицию.

«В настоящее время ведется закрепление доказательственной базы. Назначены судебно-медицинская, биологическая и медико-криминалистическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пензенской области.