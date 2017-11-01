Пензенское информационное агентство|18+|Среда|1 ноя 2017|11:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
0oC
Завтра | Облачно |
  67.64  |  $  58.12
 

Криминал | В Башмаковском районе осуждены расхитители могил

01.11.2017|10:11
Печать

Суд вынес приговор двум жителям села Знаменского Башмаковского района, совершившим кражу металлических изделий с местного кладбища.

В июне этого года подельники похитили с одной могилы ограду весом 168 кг, с другой - весом 12 кг, распилили их болгаркой и сдали в пункт приема лома черного металла за 1 440 рублей. Вырученные деньги приятели потратили на спиртное, продукты и сигареты.

«Свою вину в совершении преступления подсудимые признали полностью. Суд назначил одному из них наказание в виде 420 часов, другому - 400 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

0
0
0
0
 
Гость|01.11.2017 10:48|

Семейство Крофтов

Гость|01.11.2017 11:19|

3 месяца отрабатывать за 1440 р.

Гость|01.11.2017 11:27|

Парни предлагаю Вам реально и легально! В районе ново-западного кладбища,в лесу,валяется бесхозного металла-Туча.Старые надгробья(металл) просто выбрасывают недалеко в леске. ДАРЮ! Если вы такие без комплексов.

Гость|01.11.2017 11:36|

Да ладно!!!

Они свежие мощи искали. Попам можно, а простым людям нет?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!