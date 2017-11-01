01.11.2017 | 10:11

Суд вынес приговор двум жителям села Знаменского Башмаковского района, совершившим кражу металлических изделий с местного кладбища.

В июне этого года подельники похитили с одной могилы ограду весом 168 кг, с другой - весом 12 кг, распилили их болгаркой и сдали в пункт приема лома черного металла за 1 440 рублей. Вырученные деньги приятели потратили на спиртное, продукты и сигареты.

«Свою вину в совершении преступления подсудимые признали полностью. Суд назначил одному из них наказание в виде 420 часов, другому - 400 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.