01.11.2017 | 12:32

Бековский районный суд вынес приговор 78-летнему местному жителю, ставшему виновником гибели пешехода.

ДТП произошло 21 мая этого года на улице Красной в рабочем поселке Беково. Пенсионер, ехавший на своем автомобиле «Москвич-2141», не справился с управлением, выехал на правую обочину и совершил наезд на 39-летнего пешехода.

Пострадавший был доставлен в больницу в состоянии травматического шока тяжелой степени. Медики диагностировали у него острую кровопотерю и сдавление вещества головного мозга кровью, что стало непосредственной причиной смерти пациента.

Управлявший «Москвичом» водитель признал свою вину частично. Он привел ряд доводов в свою защиту, однако суд признал его виновным в совершении действий, повлекших по неосторожности смерть человека.

Служители Фемиды учли ряд смягчающих обстоятельств, в том числе возраст подсудимого. В итоге он приговорен к трем годам лишения свободы условно с лишением права управлять транспортом на двухлетний срок.

Кроме того, с пенсионера взысканы в пользу представителя потерпевшего компенсация морального вреда и возмещение расходов на похороны и поминки.