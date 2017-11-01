01.11.2017 | 10:15

В Шемышейском районе за повторное нетрезвое вождение осужден 29-летний житель Пензы.

Ранее мужчина был лишен права управления транспортом за пьяную езду, по двум приговорам ему назначали наказание в виде реальных сроков.

В августе пензенец освободился и через два дня снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В этот раз его задержали на территории Шемышейского района.

Как сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, водителя приговорили к девяти месяцам колонии общего режима. Также его лишили прав сроком на три года.