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Криминал | 29-летний пензенец получил срок за вождение в нетрезвом виде

01.11.2017|10:15
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В Шемышейском районе за повторное нетрезвое вождение осужден 29-летний житель Пензы.

Ранее мужчина был лишен права управления транспортом за пьяную езду, по двум приговорам ему назначали наказание в виде реальных сроков.

В августе пензенец освободился и через два дня снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В этот раз его задержали на территории Шемышейского района.

Как сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, водителя приговорили к девяти месяцам колонии общего режима. Также его лишили прав сроком на три года.

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