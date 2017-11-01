01.11.2017 | 15:15

23-летний сердобчанин отправится в колонию за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пассажира.

В июне около 22:00 молодой человек в состоянии алкогольного опьянения ехал на машине по дороге Сердобск - Пригородное, не пристегнутый ремнем безопасности. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21099.

«В результате ДТП женщина, находившаяся в салоне автомобиля обвиняемого, получила многочисленные телесные повреждения: перелом лобной кости, кровоизлияние в лобную пазуху и в ячейки решетчатой кости, ушибленную рану в области лба, ссадины в области лица, кровоподтеки в области правого и левого глаза, квалифицируемые в совокупности как тяжкий вред здоровью», - сообщили в Сердобском районном суде.

Ранее водитель уже нарушал ПДД, ему назначали 340 часов обязательных работ и лишали права управления транспортом на два с половиной года.

Приняв во внимание смягчающие вину обстоятельства (наличие на иждивении двух детей 2015 и 2017 года рождения), суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 7 месяцев колонии общего режима с лишением прав сроком на 3 года.