Пензенское информационное агентство|18+|Среда|1 ноя 2017|17:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  67.71  |  $  58.16
 

Криминал | 23-летний отец двоих детей из Сердобска отправится в колонию за ДТП

01.11.2017|15:15
Печать

23-летний сердобчанин отправится в колонию за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пассажира.

В июне около 22:00 молодой человек в состоянии алкогольного опьянения ехал на машине по дороге Сердобск - Пригородное, не пристегнутый ремнем безопасности. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21099.

«В результате ДТП женщина, находившаяся в салоне автомобиля обвиняемого, получила многочисленные телесные повреждения: перелом лобной кости, кровоизлияние в лобную пазуху и в ячейки решетчатой кости, ушибленную рану в области лба, ссадины в области лица, кровоподтеки в области правого и левого глаза, квалифицируемые в совокупности как тяжкий вред здоровью», - сообщили в Сердобском районном суде.

Ранее водитель уже нарушал ПДД, ему назначали 340 часов обязательных работ и лишали права управления транспортом на два с половиной года.

Приняв во внимание смягчающие вину обстоятельства (наличие на иждивении двух детей 2015 и 2017 года рождения), суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 7 месяцев колонии общего режима с лишением прав сроком на 3 года.

0
0
0
0
 
Гость|01.11.2017 16:37|

Серьезно? тут в колонию, а за снос ребенка, и попытка сделать его виновным, ничего не дают, Рашка, такая Рашка

Гость|01.11.2017 17:35|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!