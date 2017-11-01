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Криминал | 15-летняя пензячка обвиняется в краже сумки из незапертой квартиры

01.11.2017|08:57
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15-летней жительнице Пензы предстоит предстать перед судом. Она обвиняется в краже, совершенной с проникновением в жилище.

По данным следствия, преступление было совершено днем 26 сентября в одном из домов на улице Фрунзе. Девушка воспользовалась тем, что 59-летняя хозяйка квартиры не заперла замок входной двери, тихо вошла в жилище и украла из прихожей сумку с кошельком, в котором лежали 900 рублей.

Юная злоумышленница забрала деньги, выбросила сумку и кошелек недалеко от дома пенсионерки и купила сладости и другие продукты.

Хозяйка квартиры в момент кражи была дома, но даже не услышала, как незваная гостья нанесла ей визит. Лишь позже женщина почувствовала, что дома стало прохладно, и увидела, что входная дверь в квартиру открыта, а сумки нет на месте, и обратилась в полицию.

Стражам порядка хватило суток, чтобы раскрыть преступление. Семья девушки уже попадала в поле зрения органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних как неблагополучная.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», - сообщили в Следственном управлении СК РФ по Пензенской области.

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Гость|01.11.2017 09:17|

penzainform.ru писал(a):

в котором лежали 900 рублей.

Советскими? А-аа...деревянными, то это только 0,09 копейки. И, что она на них могла купить. Дожили. пенсионеры вместо того что бы детей конфетами угостить на них заявы пишут.

Гость|01.11.2017 09:20|

penzainform.ru писал(a):

купила сладости и другие продукты.
сладости купила, а не спиртное и наркоту. Хорошая девочка!

Гость|01.11.2017 09:26|

penzainform.ru писал(a):

входная дверь в квартиру открыта,

Женщина не приняла мер к сохранности своего имущества оставив дверь не запертой. На лицо халатное отношение к имуществу. Обязать женщину в предь бережно относиться к своему имуществу и принять меры к его сохранности. А, именно, укрепить дверь, поставить дополнительный замки и засовы, у двери поставить привратника (холопа). Ребенку (девочке) которая как лакмусовая бумажка высветившая сей вопиющий недостаток по отношению к своему имуществу дать сладкого, а её родителям поставит на вид, что бы кормили ребенка.

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