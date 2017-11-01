01.11.2017 | 08:57

15-летней жительнице Пензы предстоит предстать перед судом. Она обвиняется в краже, совершенной с проникновением в жилище.

По данным следствия, преступление было совершено днем 26 сентября в одном из домов на улице Фрунзе. Девушка воспользовалась тем, что 59-летняя хозяйка квартиры не заперла замок входной двери, тихо вошла в жилище и украла из прихожей сумку с кошельком, в котором лежали 900 рублей.

Юная злоумышленница забрала деньги, выбросила сумку и кошелек недалеко от дома пенсионерки и купила сладости и другие продукты.

Хозяйка квартиры в момент кражи была дома, но даже не услышала, как незваная гостья нанесла ей визит. Лишь позже женщина почувствовала, что дома стало прохладно, и увидела, что входная дверь в квартиру открыта, а сумки нет на месте, и обратилась в полицию.

Стражам порядка хватило суток, чтобы раскрыть преступление. Семья девушки уже попадала в поле зрения органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних как неблагополучная.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», - сообщили в Следственном управлении СК РФ по Пензенской области.