31.10.2017 | 17:34

В Пачелмском районе осужден грабитель, похитивший деньги у собутыльника. В конце апреля мужчина выпивал в компании знакомых и увидел у одного из приятелей деньги.

Решив, что он сумеет грамотнее распорядиться банкнотами, сельчанин подошел к товарищу, на глазах у всех достал из кармана надетой на том куртки 2 700 рублей, забрал их себе и ушел.

Впоследствии мужчина признал свою вину и частично возместил нанесенный приятелю ущерб. Однако в суде выяснилось, что грабитель ранее уже привлекался к ответственности и на момент совершения преступления имел судимость.

С учетом всех обстоятельств злоумышленнику назначили полтора года лишения свободы условно. Его обязали являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства и пройти курс лечения от алкоголизма, сообщили в Пачелмском районном суде.