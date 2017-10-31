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Криминал | Житель Пачелмского района ограбил знакомого во время застолья

31.10.2017|17:34
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В Пачелмском районе осужден грабитель, похитивший деньги у собутыльника. В конце апреля мужчина выпивал в компании знакомых и увидел у одного из приятелей деньги.

Решив, что он сумеет грамотнее распорядиться банкнотами, сельчанин подошел к товарищу, на глазах у всех достал из кармана надетой на том куртки 2 700 рублей, забрал их себе и ушел.

Впоследствии мужчина признал свою вину и частично возместил нанесенный приятелю ущерб. Однако в суде выяснилось, что грабитель ранее уже привлекался к ответственности и на момент совершения преступления имел судимость.

С учетом всех обстоятельств злоумышленнику назначили полтора года лишения свободы условно. Его обязали являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства и пройти курс лечения от алкоголизма, сообщили в Пачелмском районном суде.

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Гость|31.10.2017 18:00|

penzainform.ru писал(a):

на глазах у всех достал из кармана надетой на том куртки 2 700 рублей, забрал их себе и ушел.
Так это не воровство и грабёж, всё получилось по обоюдному согласию.

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