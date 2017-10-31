31.10.2017 | 12:31

Суд вынес приговор 43-летнему жителю Шемышейки, который, заступаясь за бывшую сожительницу, до такой степени избил ее нового мужчину, что тот впоследствии скончался.

Вечером 30 июня осужденный пришел в гости к подруге, проживавшей в Пензе, и присоединился к проходившему в доме застолью.

«В процессе общения между хозяйкой квартиры и ее сожителем 1949 года рождения возникла ссора, в ходе которой последний ударил ее рукой по лицу. Осужденный заступился за женщину и решил объяснить потерпевшему, что тот ведет себя неподобающим образом», - сообщили в управлении СК РФ по Пензенской области.

Злоумышленник толкнул пенсионера, а затем не менее трех раз ударил его, лежавшего на полу, ногой в область туловища. Как позже выяснилось, в этот момент он повредил ему внутренние органы.

Пострадавшему с каждым днем становилось все хуже, но вызвать себе скорую он не разрешал. Сожительница все же обратилась за помощью к медикам 3 июля. Мужчину госпитализировали, а 24 июля он скончался в больнице.

Суд назначил избившему пенсионера жителю Шемышейки наказание в виде 7 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.