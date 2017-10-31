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Криминал | Оренбуржцам, сбывавшим в Пензе наркотики, грозит до 20 лет тюрьмы

31.10.2017|16:43
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Двое уроженцев Оренбуржской области были задержаны сотрудниками пензенской полиции. Их подозревают в незаконном сбыте наркотиков. В Пензу они прибыли месяц назад, сняли квартиру в Арбекове, где и фасовали синтетические вещества спайс и «скорость».

«После того как они сделали определенное количество закладок, молодой человек был задержан. В ходе проведения обыска по месту их жительства были обнаружены наркотические средства, около 120 г. При анализе гаджетов также были обнаружены две закладки на территории Первомайского района: одна 200 г, вторая около 0,5 кг», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Стяжков.

Девушка в этот момент находилась в Оренбурге, но по возвращении также была задержана. Сейчас злоумышленники заключены под стражу. За незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере им грозит до 20 лет лишения свободы.

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