30.10.2017 | 13:35

Житель районного центра Лопатино лишился денег, пытаясь взять кредит: молодой человек до последнего момента не подозревал, что имеет дело с мошенниками.

Лопатинцу срочно понадобилась крупная сумма на ремонт автомобиля. В банках райцентра ему отказали из-за невысокой зарплаты. Тогда мужчина обратился за помощью в онлайн-банки в сети Интернет, где тоже получил отказы.

Но на следующий день сельчанину позвонил незнакомец и, представившись сотрудником Сбербанка, предложил свои услуги. Он пообещал, что оформит заявку на кредит, но для этого сельчанину нужно приехать в Пензу и обратиться в любое отделение Сбербанка.

Лопатинец отправился в областной центр. Когда он пришел в отделение, снова раздался звонок, уже с другого номера. На этот раз «представитель Сбербанка» попросил перечислить 1 700 рублей на расчетный счет - якобы такую сумму составляет комиссия за оформление кредита.

Мужчина перечислил деньги. Вслед за этим раздался звонок и снова с незнакомого номера. Собеседник сообщил, что буквально через двадцать минут в отделение Сбербанка, где ожидает лопатинец, прибудет курьер и оформит заявку на получение кредита. А чтобы не терять время, он предложил перечислить страховку в размере 7 000 рублей на счет, который продиктовал раньше.

Желая как можно быстрее получить деньги, сельчанин готов был сделать перевод. От необдуманного шага его спасла случайность: к репликам посетителя прислушался оператор Сбербанка, которому разговор показались подозрительными. Замечание оператора подействовало на «получателя кредита» отрезвляюще: он понял, что имеет дело с аферистами.

Вернувшись домой, мужчина обратился в лопатинское отделение полиции.

«По данному факту проводится проверка. Исходя из практики работы, замечу, что подобные преступления относятся к категории малораскрываемых. Удивляюсь наивности наших граждан, которые, несмотря на многочисленные предупреждения и напоминания в средствах массовой информации о мошенниках, вновь и вновь ведутся на их уловки. Уважаемые земляки, помните! Интернет переполнен объявлениями всевозможных кредитных посредников, во многих случаях их размещают мошенники. Любая попытка выманить у вас деньги до получения займа - мошенничество. Настоящие кредиторы не берут деньги вперед за свои услуги», - приводит издание Лопатинского района «Наше слово» предупреждение дознавателя Отделения МВД РФ по Лопатинскому району майора полиции Юлии Лапшиной.