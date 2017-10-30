30.10.2017 | 16:17

В Каменском районе завершено расследование уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности работнику Студенецкого мукомольного завода.

30 августа 44-летний тракторист-машинист, управляя мини-погрузчиком Bobcat, позволил четверым рабочим сесть в ковш и повез всех в мастерскую.

По ходу движения он поднял ковш вверх, из-за чего один из рабочих 1963 года рождения потерял равновесие и выпал. В результате мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму.

«Водитель погрузчика не смог своевременно отреагировать и не принял должных мер к остановке мини-погрузчика, вследствие чего допустил наезд на мужчину, причинив ему закрытую тупую травму грудной клетки», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

Утром следующего дня потерпевший скончался в Каменской межрайонной больнице.

Тракторист-машинист полностью признал свою вину в совершенном преступлении.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - добавили в следственном управлении.