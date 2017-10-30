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Криминал | 30-летнюю жительницу Бессоновского района осудили за убийство

30.10.2017|17:35
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30-летняя жительница Бессоновского района признана виновной в убийстве 33-летнего знакомого в Пензе.

Установлено, что 12 июня женщина и ее сожитель были в гостях у знакомого в областном центре. Чуть позже них подошли еще двое друзей и подруга хозяина. Вся компания употребляла спиртное.

Ближе к полуночи между опоздавшими гостями - мужчиной и женщиной - произошел конфликт. Сельчанка решила вступиться за женщину, за что один из мужчин ударил ее по лицу.

После этого гости стали избивать ее сожителя. Разозлившись, женщина схватила со стола нож и ударила им одного из обидчиков в спину. Через несколько минут он скончался на месте преступления.

«Обвиняемой назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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