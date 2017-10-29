29.10.2017 | 10:44

82-летняя жительница Пензы, проживающая на улице Клары Цеткин, обратилась в полицию с заявлением о краже. Пожилая женщина обнаружила, что из ее квартиры пропали 5 500 рублей.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

«Полицейские в ходе оперативных мероприятий установили причастность к совершению преступления 57-летнего сына заявительницы. Он признался в содеянном», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

По факту кражи возбудили уголовное дело.