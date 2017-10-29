82-летняя жительница Пензы, проживающая на улице Клары Цеткин, обратилась в полицию с заявлением о краже. Пожилая женщина обнаружила, что из ее квартиры пропали 5 500 рублей.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.
«Полицейские в ходе оперативных мероприятий установили причастность к совершению преступления 57-летнего сына заявительницы. Он признался в содеянном», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.
По факту кражи возбудили уголовное дело.