Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|27 окт 2017|12:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+3oC
Завтра | Ливень |
  68.29  |  $  57.76
 

Криминал | Никольчанин отправится в колонию на 10 лет за убийство сожительницы

27.10.2017|11:04
Печать

27-летний житель Никольского района признан виновным в убийстве сожительницы 1991 года рождения и причинении тяжкого вреда здоровью ее брата.

20 марта мужчина, будучи пьяным, пришел к дому бывшей возлюбленной. За несколько дней до этого он узнал, что женщина хочет с ним расстаться и, возможно, у нее есть другой. Тогда он решил забрать свои вещи и поговорить с ней. На всякий случай злоумышленник взял с собой нож, чтобы припугнуть нового ухажера, если застанет его.

«Встретившись с сожительницей на территории ее дома в Никольске, он начал выяснять с ней отношения. В ходе возникшей ссоры достал нож и нанес им множественные удары в область груди и рук женщины. В это время на помощь потерпевшей из дома выбежал ее брат 1985 года рождения. Осужденный нанес мужчине тем же ножом удар в область спины и скрылся с места преступления», - сообщили в Следственном управлении СК РФ по Пензенской области.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

0
0
0
0
 
Гость|27.10.2017 12:03|

В связи с резким ростом смертности от курения, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать уникальное средство от кyрения совершенно бесплатно, препарат пoмогает в 98% случаев, и совершенно безвреден. Пример одного из участников http://2qu.ru/melnik

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!