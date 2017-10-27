27.10.2017 | 11:04

27-летний житель Никольского района признан виновным в убийстве сожительницы 1991 года рождения и причинении тяжкого вреда здоровью ее брата.

20 марта мужчина, будучи пьяным, пришел к дому бывшей возлюбленной. За несколько дней до этого он узнал, что женщина хочет с ним расстаться и, возможно, у нее есть другой. Тогда он решил забрать свои вещи и поговорить с ней. На всякий случай злоумышленник взял с собой нож, чтобы припугнуть нового ухажера, если застанет его.

«Встретившись с сожительницей на территории ее дома в Никольске, он начал выяснять с ней отношения. В ходе возникшей ссоры достал нож и нанес им множественные удары в область груди и рук женщины. В это время на помощь потерпевшей из дома выбежал ее брат 1985 года рождения. Осужденный нанес мужчине тем же ножом удар в область спины и скрылся с места преступления», - сообщили в Следственном управлении СК РФ по Пензенской области.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.