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Криминал | В Краснодарском крае житель Каменки растоптал фуражку полицейского

26.10.2017|10:10
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В городе Белореченске Краснодарского края мировой суд вынес приговор 31-летнему жителю города Каменка Пензенской области. Он признан виновным в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

Вечером 25 июля на станции Белореченской наряд ППС транспортной полиции снял с поезда Новосибирск - Адлер пьяного и ругавшегося нецензурной бранью мужчину. На перроне задержанный, не желавший следовать в дежурную часть, сначала оскорблял сотрудников полиции, а потом сбил с головы одного из них форменную фуражку и демонстративно наступил на нее ногой.

«На законные требования прекратить преступные действия гражданин не реагировал. Тем самым он посягнул на нормальную, законную деятельность представителей органов власти, унизил честь и достоинство сотрудника полиции», - пояснили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

На суде житель Пензенской области полностью признал вину и раскаялся. В итоге он оштрафован на 15 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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Гость|26.10.2017 10:31|

отдохнул

Гость|26.10.2017 10:37|

Пьянь. Что же ты раскаился. На суде тоже надо было себя также вести. Если пошел в отрицание то иди до конца!

Гость|26.10.2017 10:39|

Житель Каменки растоптал честь полицейского...

Гость|26.10.2017 10:44|

Русское быдло, поэтому так и живём

Гость|26.10.2017 10:47|

Смешно читать "посягнул на честь и достоинство полицейского". Полицаи сами кого хочешь лишат чести и достоинства без причин и повода. А кепку сам полицай поди уронил,а наступили случайно.

Гость|26.10.2017 10:51|

Дурак ты

Гость|26.10.2017 10:56|

Гость писал(a):

Смешно читать "посягнул на честь и достоинство полицейского"
каменскому крендельку не смешно. отдохнул.

Гость|26.10.2017 10:58|

penzainform.ru писал(a):

демонстративно наступил на нее ногой.
растоптал или наступил? это разные вещи

Гость|26.10.2017 11:05|

Плохо тотализатор наверное, малый штраф.

Гость|26.10.2017 11:06|

Плохо топтал наверное, малый штраф

Гость|26.10.2017 11:25|

Запретить алкоголь, он явился причиной неадекватного состояния мужчины. Даешь сухой закон!

Гость|26.10.2017 11:42|

УНИЗИЛ ЧЕСТЬ !? А ЕСТЬ ОНА У НИХ ЧЕСТЬ ТО ? У ОПРИЧНИКОВ ЧЕСТИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ! КАК АЛКАШЕЙ ЗАБИРАТЬ ОНИ ТУТ КАК ТУТ ! КАК ТОЛЬКО ГРАБЁЖ ИХ ДНЁМ С ОГНЁМ НЕ НАЙДЁШЬ НИ ПАТРУЛЕЙ НИ ОДНОГО ПОСТОВОГО В ГОРОДЕ ! СЛЫШАЛ ПОЛИЦИЮ СКОРО ОПЯТЬ ПОД СОКРАЩЕНИЕ ПУСТЯТ ОДНИ ГВАРДИИ БУДУТ МИТИНГИ РАЗГОНЯТЬ !

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