26.10.2017 | 10:10

В городе Белореченске Краснодарского края мировой суд вынес приговор 31-летнему жителю города Каменка Пензенской области. Он признан виновным в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

Вечером 25 июля на станции Белореченской наряд ППС транспортной полиции снял с поезда Новосибирск - Адлер пьяного и ругавшегося нецензурной бранью мужчину. На перроне задержанный, не желавший следовать в дежурную часть, сначала оскорблял сотрудников полиции, а потом сбил с головы одного из них форменную фуражку и демонстративно наступил на нее ногой.

«На законные требования прекратить преступные действия гражданин не реагировал. Тем самым он посягнул на нормальную, законную деятельность представителей органов власти, унизил честь и достоинство сотрудника полиции», - пояснили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

На суде житель Пензенской области полностью признал вину и раскаялся. В итоге он оштрафован на 15 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.