26.10.2017 | 14:49

В среду, 25 октября, вступил в силу приговор гражданину Украины 1967 года рождения, который признан виновным в мошенничестве со сдачей квартиры в Пензе.

В марте мужчина приехал в областной центр и снял квартиру, предъявив хозяину чужой паспорт со своей вклеенной фотографией. Получив ключи, он решил сдать жилье другим людям на длительный срок за 9 000 рублей, для чего разместил в Интернете объявление.

Обратившейся по нему девушке приезжий представился владельцем квартиры, предъявив чужой паспорт и документ, внешне похожий на свидетельство о регистрации права собственности.

Съемщица заплатила 9 000 рублей в качестве арендной платы за проживание и 4 500 как предоплату, но попасть в жилище не смогла: выданный ей ключ не подходил к замку.

В тот момент, когда она пыталась открыть дверь, в квартире находился настоящий хозяин. Прояснив ситуацию, они вместе обратились в полицию.

Подобным образом гражданин Украины обманул еще двух студенток, которые намеревались снять жилье для совместного проживания.

В общей сложности мошенник «заработал» 22 500 рублей, после чего уехал из Пензенской области.

Впоследствии он полностью возместил нанесенный ущерб. Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

«Не согласившись с назначенным наказанием, осужденный подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе облсуда.