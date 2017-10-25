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Криминал | В Пензе дети лишились новогоднего праздника из-за мошенника-шоумена

25.10.2017|17:27
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В среду, 25 октября, в Пензе вступил в силу приговор, вынесенный Ленинским районным судом неоднократно судимому 37-летнему жителю Саратовской области. Он признан виновным в мошенничестве.

В сентябре 2016 года мужчина, который имел опыт проведения развлекательных мероприятий, представившись другим именем, предложил знакомой поработать ведущей и вложить деньги в организованные им развлекательные мероприятия и реквизит, а затем поделить прибыль. В общей сложности женщина отдала шоумену 33 000 руб., которые он присвоил. Еще 15 000 он подобным образом выманил у другого знакомого.

Кроме того, в ноябре саратовец работал без трудового договора в организации, куда представил ложные анкетные данные и копию паспорта на чужое имя. От имени этой компании злоумышленник заключил с другой фирмой договор на проведение новогоднего детского праздника. В итоге организация-заказчик лишилась 47 100 рублей, а мошенник отключил телефон и с похищенными деньгами уехал в Саранск.

«На момент рассмотрения уголовного дела все судимости гражданина были погашены. В результате с учетом ранее вынесенного приговора ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Осужденный подал апелляционную жалобу, в которой просил направить его в колонию-поселение. Однако судебная коллегия по уголовным делам оставила ее без удовлетворения.

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