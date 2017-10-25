25.10.2017 | 09:09

Суд вынес приговор заместителю главы администрации Бессоновского сельсовета, признав его виновным в получении взятки в значительном размере.

В июне 2017 года житель Бессоновки, ранее подвергавшийся административному наказанию за нарушение правил дорожного движения, вновь совершил аналогичное правонарушение. Мировой суд приговорил его к 260 часам обязательных работ.

По распоряжению заместителя главы администрации Бессоновского сельсовета мужчина был принят в данное учреждение разнорабочим для исполнения наказания.

10 августа к заместителю главы администрации обратился гражданин с просьбой за вознаграждение освободить осужденного от отбывания наказания. Он предложил чиновнику внести в табель учета ложные сведения об обязательных отработанных часах, не сообщая об этом в Бессоновский межмуниципальный филиал уголовно-исполнительной инспекции регионального управления ФСИН.

Замглавы администрации согласился выполнить просьбу за 50 тысяч рублей. На следующий день он лично получил взятку, после чего его незамедлительно задержали сотрудники полиции и cледственного комитета.

Суд приговорил взяточника к трем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, он на два года лишен права занимать ряд должностей.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.