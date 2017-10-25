25.10.2017 | 13:43

Житель Никольского района осужден за незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере.

Январским вечером мужчина подошел к чужому дому и за 1 000 рублей просунул через форточку окна вещество некоему гражданину.

Наркотик общей массой не менее 0,349 грамма содержал в своем составе метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты (ММВ(N)-018).

С учетом всех обстоятельств по делу мужчине назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в Никольском районном суде.