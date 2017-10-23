23.10.2017 | 15:07

Сотрудники пензенской полиции задержали троих уроженцев одной из республик ближнего зарубежья по подозрению в незаконном сбыте героина. Мужчины прибыли в Пензу из Москвы, чтобы разложить по тайникам партии наркотического средства. Они успели сделать шесть закладок.

При досмотре их автомобиля оперативники обнаружили еще 56 свертков с героином. Общая масса изъятого наркотика составила 126 граммов.

«Предварительно установлено, что подозреваемые забрали наркотическое средство из тайника в Москве. Когда в Пензе они раскладывали пакеты с героином по потайными местам, то фотографировали их месторасположение и с описанием отправляли неустановленному на данный момент лицу, выполнявшему роль оператора», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Злоумышленники сейчас находятся под стражей. Сотрудники полиции проверяют их на причастность к сбыту наркотиков в соседних регионах.