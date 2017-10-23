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Криминал | В Пензе задержали трех иностранцев с 56 свертками героина

23.10.2017|15:07
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Сотрудники пензенской полиции задержали троих уроженцев одной из республик ближнего зарубежья по подозрению в незаконном сбыте героина. Мужчины прибыли в Пензу из Москвы, чтобы разложить по тайникам партии наркотического средства. Они успели сделать шесть закладок.

При досмотре их автомобиля оперативники обнаружили еще 56 свертков с героином. Общая масса изъятого наркотика составила 126 граммов.

«Предварительно установлено, что подозреваемые забрали наркотическое средство из тайника в Москве. Когда в Пензе они раскладывали пакеты с героином по потайными местам, то фотографировали их месторасположение и с описанием отправляли неустановленному на данный момент лицу, выполнявшему роль оператора», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Злоумышленники сейчас находятся под стражей. Сотрудники полиции проверяют их на причастность к сбыту наркотиков в соседних регионах.

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Гость|23.10.2017 20:13|

Нам работать негде ,а этих сук завозят вагонами .стране кирдык.

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