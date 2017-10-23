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Криминал | В Кузнецке пассажир предложил взятку начальнику местной ГИБДД

23.10.2017|14:14
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В Кузнецком районе 45-летнему мужчине вынесен приговор за покушение на дачу взятки сотруднику ГИБДД.

12 сентября начальник ГИБДД ОМВД России по г. Кузнецку остановил во втором по величине городе Пензенской области автомобиль Daewoo Nexia.

В салоне находились три иностранных гражданина, причем у двоих пассажиров истек срок пребывания на территории Российской Федерации.

«Не желая задерживаться в пути из-за оформления административных материалов в отношении вышеуказанных мужчин, осужденный (третий пассажир) в служебной автомашине попытался передать начальнику ГИБДД отдела полиции взятку в размере 1 500 рублей за непривлечение к ответственности правонарушителей», - сообщили в региональном управлении СК РФ.

Представитель правоохранительных органов от взятки отказался.

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

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Гость|23.10.2017 14:38|

penzainform.ru писал(a):

остановил во втором по величине городе Пензенской области автомобиль
эка витиевато

Гость|23.10.2017 14:41|

penzainform.ru писал(a):

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.
Штраф же должен быть в 40-ка кратном размере от суммы взятки.

Гость|23.10.2017 14:52|

Гость писал(a):

Штраф же должен быть в 40-ка кратном размере от суммы взятки.
наверное по акцию попал

Гость|23.10.2017 15:19|

Премию ему,за отказ от взятки!

В размере оклада!

Новость, блин,отказался от взятки!

Гость|23.10.2017 15:23|

В наше время это почти подвиг

Гость|23.10.2017 15:25|

Что-то нет новостей про то как на мизерных взятках задерживают. Если задержали - сумма приличная, отказался от взятки - сумма мелькает небольшая

Гость|23.10.2017 15:29|

1500 р. :))) минимум 50000 .

Имя: Гость
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