23.10.2017 | 14:14

В Кузнецком районе 45-летнему мужчине вынесен приговор за покушение на дачу взятки сотруднику ГИБДД.

12 сентября начальник ГИБДД ОМВД России по г. Кузнецку остановил во втором по величине городе Пензенской области автомобиль Daewoo Nexia.

В салоне находились три иностранных гражданина, причем у двоих пассажиров истек срок пребывания на территории Российской Федерации.

«Не желая задерживаться в пути из-за оформления административных материалов в отношении вышеуказанных мужчин, осужденный (третий пассажир) в служебной автомашине попытался передать начальнику ГИБДД отдела полиции взятку в размере 1 500 рублей за непривлечение к ответственности правонарушителей», - сообщили в региональном управлении СК РФ.

Представитель правоохранительных органов от взятки отказался.

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.