21.10.2017 | 11:04

В столице Чувашской Республики Чебоксарах рассматривается уголовное дело в отношении организованного преступного сообщества, действовавшего в нескольких городах России, в том числе в Пензе. Злоумышленники специализировались исключительно на кражах шуб.

В июле 2016 года в Чебоксарах произошла кража в магазине меховых изделий. Воры по поддельным паспортам арендовали соседнюю точку, проломили перекрытие и вынесли тюки с шубами под видом своих вещей.

Чувашские полицейские связались с коллегами из других регионов Российской Федерации. Выяснилось, что подобные хищения регистрировались с 2013 года и оставались нераскрытыми. Однако оперативникам удалось напасть на след преступной группы, в которую входили жители Москвы, Пятигорска, Перми и уроженцы одного из государств ближнего зарубежья.

«Стало известно, что группа стоит за хищениями шуб в Самаре, Пензе, Волгограде и Смоленске. Для каждой из краж подбирались разные исполнители из числа наркозависимых лиц, специально изготавливались фальшивые документы, в переговорах использовались только клички», - сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

Через полгода расследования был установлен предполагаемый главарь. Выяснилось, что он руководил группой из мест лишения свободы, куда попал тоже за кражу шуб.

«Вся деятельность ОПС за последние четыре года в разных регионах России зафиксирована в двадцати двух томах уголовного дела. Оно уже рассматривается в суде. Приговора все семеро обвиняемых ждут, находясь под стражей в следственном изоляторе», - добавили в пресс-службе ведомства.