21.10.2017 | 10:43

В крупную сумму обошлось жителю села Рамзай Мокшанского района нападение на полицейского.

Инцидент произошел в сентябре. Сотрудник полиции задержал мужчину, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Документов, удостоверяющих личность, у водителя не было.

Страж порядка усадил задержанного гражданина в патрульный автомобиль, сел за руль и направился в отдел полиции. По дороге нарушитель нанес сотруднику правоохранительных органов удары по голове и правой руке.

«Суд назначил гражданину наказание в виде штрафа в доход государства в размере 25 000 руб. Приговор вступил в законную силу», - сообщает пресс-служба Мокшанского районного суда.