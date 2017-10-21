Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|21 окт 2017|12:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  67.89  |  $  57.51
 

Криминал | Ударивший полицейского житель Рамзая оштрафован на 25 000 рублей

21.10.2017|10:43
Печать

В крупную сумму обошлось жителю села Рамзай Мокшанского района нападение на полицейского.

Инцидент произошел в сентябре. Сотрудник полиции задержал мужчину, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Документов, удостоверяющих личность, у водителя не было.

Страж порядка усадил задержанного гражданина в патрульный автомобиль, сел за руль и направился в отдел полиции. По дороге нарушитель нанес сотруднику правоохранительных органов удары по голове и правой руке.

«Суд назначил гражданину наказание в виде штрафа в доход государства в размере 25 000 руб. Приговор вступил в законную силу», - сообщает пресс-служба Мокшанского районного суда.

0
0
0
0
 
Гость|21.10.2017 11:04|

penzainform.ru писал(a):

Документов, удостоверяющих личность, у водителя не было.
И? Гражданских прав его это не лишает. Суд этого не знает раз акцентировал внимание на этом?

Гость|21.10.2017 12:04|

По правой руке он бил чтобы нанести непоправимый ущерб как это делают шаолиньские монахи?

Гость|21.10.2017 12:05|

Хорошо что жизненно важные органы находятся не в правой руке

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!