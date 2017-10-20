51-летняя жительница Нижнего Ломова обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина обнаружила, что из ее квартиры на улице Карла Либкнехта исчезли музыкальный центр и холодильник.
Преступление было совершено в период с августа по октябрь 2017 года.
На место выехала следственно-оперативная группа. «Сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления 28-летнего сына заявительницы, привлекавшегося к уголовной ответственности», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.
Мужчина признался в содеянном. По данному факту проводится проверка.
penzainform.ru писал(a):Он 3 месяца холодильник по частям выносил?