20.10.2017 | 10:18

51-летняя жительница Нижнего Ломова обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина обнаружила, что из ее квартиры на улице Карла Либкнехта исчезли музыкальный центр и холодильник.

Преступление было совершено в период с августа по октябрь 2017 года.

На место выехала следственно-оперативная группа. «Сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления 28-летнего сына заявительницы, привлекавшегося к уголовной ответственности», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Мужчина признался в содеянном. По данному факту проводится проверка.