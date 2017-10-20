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Криминал | Житель Нижнего Ломова подозревается в краже холодильника у матери

20.10.2017|10:18
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51-летняя жительница Нижнего Ломова обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина обнаружила, что из ее квартиры на улице Карла Либкнехта исчезли музыкальный центр и холодильник.

Преступление было совершено в период с августа по октябрь 2017 года.

На место выехала следственно-оперативная группа. «Сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления 28-летнего сына заявительницы, привлекавшегося к уголовной ответственности», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Мужчина признался в содеянном. По данному факту проводится проверка.

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Гость|20.10.2017 11:37|

penzainform.ru писал(a):

Преступление было совершено в период с августа по октябрь 2017 года.
Он 3 месяца холодильник по частям выносил?

Гость|20.10.2017 11:43|

Здесь никакой кражи нет, он просто взял у своей матери во временное пользование, а 51 летняя женщина немного подзабыла.

Гость|20.10.2017 11:47|

В холодильнике что нибудь было?

Имя: Гость
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