19.10.2017 | 10:36

38-летнюю жительницу Шемышейского района осудили за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести: она разбила нос мужчине.

Инцидент, ставший поводом для разбирательства, произошел в июне 2017 года. Сельчанка в ходе ссоры ударила потерпевшего в лицо деревянной палкой. Результатом стал открытый перелом костей носа со смещением.

В суде жительница Шемышейского района виновной себя не признала. По словам женщины, у нее сложились конфликтные отношения с семьей потерпевшего, а в тот день сын сказал, что мужчина избивает ее сожителя. Сельчанка побежала разнимать драку, но ударов потерпевшему якобы не наносила.

Однако вина подсудимой была подтверждена совокупностью исследованных доказательств. К тому же на допросе в качестве подозреваемой женщина признавала, что нанесла удар палкой.

При назначении наказания суд учел, что на иждивении у сельчанки находятся двое малолетних детей. В итоге ее приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.