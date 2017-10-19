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Криминал | Жительница Шемышейского района сломала нос обидчику сожителя

19.10.2017|10:36
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38-летнюю жительницу Шемышейского района осудили за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести: она разбила нос мужчине.

Инцидент, ставший поводом для разбирательства, произошел в июне 2017 года. Сельчанка в ходе ссоры ударила потерпевшего в лицо деревянной палкой. Результатом стал открытый перелом костей носа со смещением.

В суде жительница Шемышейского района виновной себя не признала. По словам женщины, у нее сложились конфликтные отношения с семьей потерпевшего, а в тот день сын сказал, что мужчина избивает ее сожителя. Сельчанка побежала разнимать драку, но ударов потерпевшему якобы не наносила.

Однако вина подсудимой была подтверждена совокупностью исследованных доказательств. К тому же на допросе в качестве подозреваемой женщина признавала, что нанесла удар палкой.

При назначении наказания суд учел, что на иждивении у сельчанки находятся двое малолетних детей. В итоге ее приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

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Гость|19.10.2017 10:53|

Санта-Барбара)))

Гость|19.10.2017 10:54|

Народные забавы буртасского быдлоскота.

Гость|19.10.2017 11:03|

Есть ещё порох в пороховницах и ягоды в яго...!

Гость|19.10.2017 11:05|

Это по ходу про эту мадэмуазель мне в школе училка зачитывала что то типа: коняху на ходу по ходу тормознёт в горящий коттедж вломится. Припомнилось.

Гость|19.10.2017 11:05|

Быдло массы развлекаются в стране воров и дураков.

Гость|19.10.2017 11:09|

Гость писал(a):

Быдло массы развлекаются в стране воров и дураков.
Это где так туго егорушка? Им бы в Великую Россию, да к уважаемому всем миром Президенту Путину, который заставил весь мир уважать Россию, приабсолютной объктивности и фактичности событий, мощного подъёма потенциала нашей Великой Родины. Представляете если бы гопник навальный был, уголовник, и шут, дицемер и подлинный фальсификатор-мошенник... Страны бы уже гарантированно не было.

Гость|19.10.2017 11:21|

Гость писал(a):

Народные забавы буртасского быдлоскота
Подробнее про ваши забавы расскажите?

Имя: Гость
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