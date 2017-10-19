19.10.2017 | 15:58

31-летний житель Вадинского района, осужденный за грабеж к трем годам лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком, исчез из населенного пункта, где поставлен на учет и должен проживать. Последний раз он являлся на регистрацию в начале апреля.

Несмотря на это, никаких мер к условно осужденному гражданину принято не было. Это нарушение в работе уголовно-исполнительной инспекции выявила прокуратура Вадинского района.

Первоначальные разыскные мероприятия начали проводиться только после прокурорской проверки в июле этого года. Сотрудник УИИ убедился, что условно осужденный мужчина по месту жительства отсутствует. В итоге пропавший грабитель был объявлен в федеральный розыск и до сих пор не найден.

«По выявленным прокуратурой района нарушениям уголовно-исполнительного законодательства начальник Нижнеломовского межмуниципального филиала (дислокация в Вадинске) ФКУ УИИ УФСИН России по Пензенской области привлечен к дисциплинарной ответственности», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.