19.10.2017 | 16:57

Житель Спасского района осужден за культивирование растений, содержащих наркотик, незаконный оборот наркотических средств в значительном размере, а также приобретение и хранение наркотиков.

С весны этого года мужчина предпенсионного возраста, злоупотреблявший спиртным и состоявший на учете у врача-нарколога, на своем огороде вырастил 45 кустов мака.

Изначально они взошли самосевом, но сельчанин не только не уничтожил их, но, напротив, стал за ними ухаживать: пропалывал и поливал, пока те не выросли.

В июле мужчина выкопал восемь кустов, сложил в пакет и продал за 500 рублей. В том же месяце он собрал на приусадебном участке для личного потребления маковую солому, которую хранил до обнаружения ее сотрудниками полиции.

В итоге неоднократно привлекавшегося к административной ответственности сельчанина приговорили к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.