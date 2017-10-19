19.10.2017 | 09:35

20 тысяч рублей - в такую сумму обошлась жителю Москвы попытка дать взятку инспектору ДПС в Каменском районе Пензенской области.

14 сентября 52-летний мужчина, ехавший на BMW по трассе Тамбов - Пенза, выехал на встречную полосу. Инспектор ДПС остановил иномарку и пригласил водителя в служебный автомобиль, где продемонстрировал видеозапись нарушения.

Полагая, что можно решить вопрос прямо на месте, москвич предложил инспектору 2 000 рублей, чтобы тот не составлял протокол. Однако принципиальный полицейский отказался от мзды. Нарушитель же пошел под суд, который назначил ему штраф в 10-кратном размере предложенной взятки.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.