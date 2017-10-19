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Криминал | В Иссинском районе мужчина хранил марихуану и боеприпасы

19.10.2017|13:34
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Иссинский районный суд вынес приговор местному жителю, обвинявшемуся в незаконном хранении наркотиков и боеприпасов.

В августе 2016 года мужчина собрал дикорастущую коноплю не для сбыта, высушил ее в бане и отнес полученное наркотическое средство в гараж. Там марихуана и лежала вплоть до июня 2017 года, когда наркотик был изъят сотрудниками полиции.

Кроме того, у себя дома сельчанин с октября 2011 по январь 2017 года хранил длинные винтовочные патроны в коробке из-под спичек.

Когда в январе в доме случился пожар, мужчина перенес боеприпасы в не сгоревшую часть жилища. Боевые патроны хранились там до июля, пока их не обнаружили представители правоохранительных органов.

В итоге жителя области признали виновным в совершении двух преступлений, за первое ему назначили 1 год и 3 месяца лишения свободы условно, за второе - 1 год.

«Путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно суд назначил гражданину наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год», - сообщили в Иссинском районном суде.

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Гость|19.10.2017 13:55|

Обкурится и в бой!

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