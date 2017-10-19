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Криминал | По Кондолю разъезжал пьяный тракторист-рецидивист

19.10.2017|10:10
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32-летнему жителю Пензенского района, ранее судимому, вновь придется предстать перед служителями Фемиды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Сотрудники Госавтоинспекции на улице Совхозной в селе Кондоль остановили трактор МТЗ 82.1. Как показало освидетельствование, тракторист находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом раньше он уже подвергался административному наказанию за аналогичное нарушение.

Теперь любителю прокатиться в пьяном виде на сельхозтехнике грозит уголовная ответственность.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|19.10.2017 10:40|

Прокати нас, Петруша на тракторе...

Гость|19.10.2017 10:44|

В Кондоле никто трезвым за руль не садится,плохая примета.

Гость|19.10.2017 10:48|

Тракторист-рецидивист)))))))))

Пензаинформ жжёт.

Гость|19.10.2017 10:58|

Гость писал(a):

Тракторист-рецидивист)))))))))

Пензаинформ жжёт.

падстулом )))). Он рецидивист потому что сел снова за трактор или потому что пьяный? Ох, держите меня трое. Журналюшки отжигают ))

Гость|19.10.2017 11:06|

Пьян беспробудная надо ввести сухой закон и запретить курение в России.

Гость|19.10.2017 11:28|

В Кондоле все что-ли такие странные?

Гость|19.10.2017 11:32|

Это национальная забава А верх крутизны если по пьяни трактор в речке утопить

Гость|19.10.2017 11:33|

Супер!Пьяный на тракторе по деревне!Других трактористов там просто нет и никогда не было.

Гость|19.10.2017 11:34|

Гость писал(a):

Тракторист-рецидивист)))))))))

Пензаинформ жжёт.

А еще конюх рецедивист

Гость|19.10.2017 11:35|

Во всем селе столько денег нет

Гость|19.10.2017 11:36|

Онанист рецедивист.

Имя: Гость
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