19.10.2017 | 10:10

32-летнему жителю Пензенского района, ранее судимому, вновь придется предстать перед служителями Фемиды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Сотрудники Госавтоинспекции на улице Совхозной в селе Кондоль остановили трактор МТЗ 82.1. Как показало освидетельствование, тракторист находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом раньше он уже подвергался административному наказанию за аналогичное нарушение.

Теперь любителю прокатиться в пьяном виде на сельхозтехнике грозит уголовная ответственность.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.