32-летнему жителю Пензенского района, ранее судимому, вновь придется предстать перед служителями Фемиды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
Сотрудники Госавтоинспекции на улице Совхозной в селе Кондоль остановили трактор МТЗ 82.1. Как показало освидетельствование, тракторист находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом раньше он уже подвергался административному наказанию за аналогичное нарушение.
Теперь любителю прокатиться в пьяном виде на сельхозтехнике грозит уголовная ответственность.
Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.
Прокати нас, Петруша на тракторе...