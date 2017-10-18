18.10.2017 | 09:48

В воскресенье, 15 октября, около 14:00 на станции Ногинск Московской области был обнаружен мертвым уроженец Пензенской области 1973 года рождения. Тело мужчины с колото-резаной раной спины было найдено в вагончике, расположенном на площадке со среднетоннажными контейнерами.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту убийства.

«В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливается мотив убийства, лицо, его совершившее, а также обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщается на сайте ведомства.