17.10.2017 | 09:05

В Сердобске в отношении 47-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по факту убийства им 36-летнего земляка.

«По данным следствия, вечером 13 октября мужчина 1970 года рождения распивал спиртное в компании своих знакомых. В процессе общения между ним и его сожительницей возникла ссора, в которую вмешалась подруга потерпевшего», - сообщили в региональном управлении СК России.

Когда хозяин квартиры начал оскорблять и сожительницу, и гостью, друг последней сделал ему замечание и попросил успокоиться.

Однако мужчину это только еще больше разозлило: он схватил нож и ударил им приятеля в грудь. От полученной травмы, сопровождавшейся обильной кровопотерей, жертва скончалась на месте происшествия.

Хозяина квартиры задержали. Ему предъявлено обвинение в убийстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», - уточнили в СУ СК РФ по Пензенской области.