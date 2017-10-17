В Сердобске в отношении 47-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по факту убийства им 36-летнего земляка.
«По данным следствия, вечером 13 октября мужчина 1970 года рождения распивал спиртное в компании своих знакомых. В процессе общения между ним и его сожительницей возникла ссора, в которую вмешалась подруга потерпевшего», - сообщили в региональном управлении СК России.
Когда хозяин квартиры начал оскорблять и сожительницу, и гостью, друг последней сделал ему замечание и попросил успокоиться.
Однако мужчину это только еще больше разозлило: он схватил нож и ударил им приятеля в грудь. От полученной травмы, сопровождавшейся обильной кровопотерей, жертва скончалась на месте происшествия.
Хозяина квартиры задержали. Ему предъявлено обвинение в убийстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», - уточнили в СУ СК РФ по Пензенской области.
Сердобск криминальный городишко . Там режут, убивают ,насилуют, калечат ,грабят постоянно .