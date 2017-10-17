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Криминал | В Сердобске убили 36-летнего мужчину, вступившегося за подругу

17.10.2017|09:05
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В Сердобске в отношении 47-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по факту убийства им 36-летнего земляка.

«По данным следствия, вечером 13 октября мужчина 1970 года рождения распивал спиртное в компании своих знакомых. В процессе общения между ним и его сожительницей возникла ссора, в которую вмешалась подруга потерпевшего», - сообщили в региональном управлении СК России.

Когда хозяин квартиры начал оскорблять и сожительницу, и гостью, друг последней сделал ему замечание и попросил успокоиться.

Однако мужчину это только еще больше разозлило: он схватил нож и ударил им приятеля в грудь. От полученной травмы, сопровождавшейся обильной кровопотерей, жертва скончалась на месте происшествия.

Хозяина квартиры задержали. Ему предъявлено обвинение в убийстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», - уточнили в СУ СК РФ по Пензенской области.

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Гость|17.10.2017 09:23|

Сердобск криминальный городишко . Там режут, убивают ,насилуют, калечат ,грабят постоянно .

Гость|17.10.2017 09:39|

Народные буртасские забавы.Народ усиленно деградирует.

Имя: Гость
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