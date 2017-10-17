Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|17 окт 2017|17:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  67.46  |  $  57.34
 

Криминал | В Пензе осужден мужчина, убивший поклонника сожительницы

17.10.2017|14:59
Печать

Суд вынес приговор 44-летнему пензенцу, который осенью 2016 года убил поклонника своей сожительницы. Та рассказала, что ей оказывал знаки внимания ранее незнакомый мужчина, и осужденный решил выяснить с ним отношения.

Злоумышленник представился 37-летнему сопернику, и мужчины, купив алкоголь, отправились в заброшенный дом на улице Урицкого. Там между ними возник конфликт, и осужденный нанес оппоненту не менее 30 ударов ножом, после чего скрылся.

«Потерпевший скончался на месте происшествия от полученного колото-резаного ранения шеи, осложнившегося массивной кровопотерей», - сообщили в Следственном управлении СК РФ по Пензенской области.

Тело мужчины обнаружили в конце февраля 2017 года. Убийца был установлен при взаимодействии следственных органов и сотрудников полиции.

Он полностью признал свою вину. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

0
0
0
0
 
Гость|17.10.2017 16:25|

Адекватное по ходу убийство. Спровоцировавший видимо ещё и сам же продолжал накаливать и усиливать провокации... В итоге убит. в аду однозначно что ещё хуже. Вполне адекватное убийство.

Гость|17.10.2017 16:45|

Пошёл на встречу с ножом - уже неадекватный . Пусть теперь подумает 9 лет -как надо себя вести . Бабе надо было предъяву делать , мужик не виноват .

Когда моя нашла себе другого - я и знать его не желал , благословил супругу отвесив леща и выгнал из дома без выходного пособия . Сидеть в тюрьме нет ни малейшего желания .

Гость|17.10.2017 16:53|

чет мало 9 лет

Гость|17.10.2017 16:56|

Одно дело когда женщина сама не против таких ухаживаний, тогда да, пошла вон да и всё. Другое - когда против, а ловелас никак не угомонится. Но и тогда не стоит оно того. Теперь посидит, и что, счастлив? Существует много альтернативных видов наказания.

Гость|17.10.2017 17:11|

Через 9 лет ( если выживет ) вернётся никому не нужным больным стариком .

Дурак , больше нечего добавить .

Гость|17.10.2017 17:14|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!