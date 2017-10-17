17.10.2017 | 14:59

Суд вынес приговор 44-летнему пензенцу, который осенью 2016 года убил поклонника своей сожительницы. Та рассказала, что ей оказывал знаки внимания ранее незнакомый мужчина, и осужденный решил выяснить с ним отношения.

Злоумышленник представился 37-летнему сопернику, и мужчины, купив алкоголь, отправились в заброшенный дом на улице Урицкого. Там между ними возник конфликт, и осужденный нанес оппоненту не менее 30 ударов ножом, после чего скрылся.

«Потерпевший скончался на месте происшествия от полученного колото-резаного ранения шеи, осложнившегося массивной кровопотерей», - сообщили в Следственном управлении СК РФ по Пензенской области.

Тело мужчины обнаружили в конце февраля 2017 года. Убийца был установлен при взаимодействии следственных органов и сотрудников полиции.

Он полностью признал свою вину. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.