17.10.2017 | 10:22

В Астрахани сотрудники регионального управления Росгвардии задержали подозрительного мужчину. При виде стражей правопорядка, патрулировавших улицу Галлея, гражданин попытался скрыться.

Росгвардейцы догнали его и потребовали предъявить документы. Личность беглеца была установлена - им оказался 25-летний житель Пензенской области, находившийся в федеральном розыске. Он уклонялся от обязательных работ, которые были назначены ему за нарушение правил дорожного движения при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

«Мужчина рассказал патрульным, что во время розыска находился на заработках в Лиманском районе. Правоохранители доставили фигуранта в отдел полиции», - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Астраханской области.