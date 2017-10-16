16.10.2017 | 15:10

Первомайский районный суд вынес приговор заместителю директора одного из пензенских колледжей, признав его виновным в получении взятки.

От имени директора учебного заведения мужчина подписал договор оказания услуг по проведению комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ. За этот договор и оформление документов о прохождении испытания мигрантами он получил от преподавателя колледжа денежное вознаграждение в размере 13 500 рублей.

Заместитель директора полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Кроме этого, были приняты во внимание его явка с повинной, способствование расследованию преступления и наличие у мужчины несовершеннолетних детей.

«Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере сорокакратной суммы взятки, а именно в размере 540 000 рублей, без рассрочки выплаты, с лишением права занимать на государственной службе и в органах местного самоуправления должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 2 года», - сообщили в службе-службе Первомайского суда Пензы.