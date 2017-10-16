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Криминал | Замдиректора пензенского колледжа оштрафовали за взятку на 540 000 рублей

16.10.2017|15:10
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Первомайский районный суд вынес приговор заместителю директора одного из пензенских колледжей, признав его виновным в получении взятки.

От имени директора учебного заведения мужчина подписал договор оказания услуг по проведению комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ. За этот договор и оформление документов о прохождении испытания мигрантами он получил от преподавателя колледжа денежное вознаграждение в размере 13 500 рублей.

Заместитель директора полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Кроме этого, были приняты во внимание его явка с повинной, способствование расследованию преступления и наличие у мужчины несовершеннолетних детей.

«Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере сорокакратной суммы взятки, а именно в размере 540 000 рублей, без рассрочки выплаты, с лишением права занимать на государственной службе и в органах местного самоуправления должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 2 года», - сообщили в службе-службе Первомайского суда Пензы.

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Гость|16.10.2017 15:33|

А почему за взятки и воровство депутатам и власть придержащим нет таких штрафов.

Гость|16.10.2017 15:49|

Гость писал(a):

А почему за взятки и воровство депутатам и власть придержащим нет таких штрафов.

Поделом. Ты хочешь что бы Пензу наводнили мигранты ни бельмеса не понимающие по ркски со справкой о сданном экзамене? Препод понял, что скорее научится говорить по узбекски, чем научит мигрантов говорить по руски. Только ставка подозрительно мала.

Гость|16.10.2017 16:01|

Как взяли за жабры, так сразу способствовать начал. И хватит детьми прикрываться, нашли себе скидочные купоны.

Имя: Гость
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