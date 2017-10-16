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Криминал | 30-летний житель Малой Сердобы получил срок за изготовление пистолета

16.10.2017|15:56
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В Малосердобинском районе вынесли приговор 30-летнему жителю райцентра, незаконно изготовившему и хранившему огнестрельное оружие и боеприпасы.

В середине апреля мужчина у себя в сарае из подручных материалов собрал дульнозарядный однозарядный нарезной короткоствольный пистолет.

«Согласно заключению эксперта, изготовленное оружие пригодно для производства выстрелов», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Предмет был изъят полицейскими при проверке оперативной информации.

В итоге жителю Малой Сердобы назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

В августе за аналогичное преступление был осужден сосновоборский оружейник-самоучка. Он выточил из деревянного бруска фрагмент, похожий на рукоять оружия, в который вставил и закрепил металлическую трубку. Из шпингалета и пружины изготовил ударно-спусковое устройство. Умельца приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы условно.

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