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Криминал | 23-летняя кузнечанка созналась в краже кольца у несостоявшейся свекрови

16.10.2017|09:46
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64-летняя жительница Кузнецка обнаружила, что из ее квартиры, расположенной на улице Чкалова, пропало золотое кольцо. Пенсионерка обыскала все жилище, но украшение как в воду кануло.

Расстроенная пропажей женщина обратилась с заявлением в полицию, и стражи порядка оперативно установили подозреваемую. Ей оказалась 23-летняя девушка - бывшая сожительница сына кузнечанки.

«Гражданка призналась в краже ювелирного изделия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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