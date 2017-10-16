16.10.2017 | 09:46

64-летняя жительница Кузнецка обнаружила, что из ее квартиры, расположенной на улице Чкалова, пропало золотое кольцо. Пенсионерка обыскала все жилище, но украшение как в воду кануло.

Расстроенная пропажей женщина обратилась с заявлением в полицию, и стражи порядка оперативно установили подозреваемую. Ей оказалась 23-летняя девушка - бывшая сожительница сына кузнечанки.

«Гражданка призналась в краже ювелирного изделия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.