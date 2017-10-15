15.10.2017 | 10:55

19-летний житель Мокшанского района решил купить копию телефона известной марки и стал жертвой мошенников.

Обратившись в полицию, молодой человек рассказал, что в Интернете увидел объявление о продаже телефона за 10 тысяч рублей и оставил заявку. Ему позвонила неизвестная женщина и попросила подтвердить заказ, что сельчанин и сделал.

Через некоторое время незнакомка снова позвонила и сообщила, что посылка на почте. Молодой человек отдал при получении 10 400 рублей и только потом вскрыл ее. Телефона внутри не оказалось: там была пустая коробка с измельченной бумагой.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Это не первый случай, когда жителей Пензенской области обманывают при покупке телефонов в Интернете. В Бессоновском районе подросток заплатил за устройство 6 700 рублей и также получил нарезанную бумагу. Жителю Кузнецка вместо iPhone прислали два нерабочих телефона LG, чехлы для телефонов и восемь камней, а подросток из Сердобского района стал обладателем стеклянного стакана.