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Криминал | Жителю Пензенской области прислали бумагу вместо телефона

15.10.2017|10:55
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19-летний житель Мокшанского района решил купить копию телефона известной марки и стал жертвой мошенников.

Обратившись в полицию, молодой человек рассказал, что в Интернете увидел объявление о продаже телефона за 10 тысяч рублей и оставил заявку. Ему позвонила неизвестная женщина и попросила подтвердить заказ, что сельчанин и сделал.

Через некоторое время незнакомка снова позвонила и сообщила, что посылка на почте. Молодой человек отдал при получении 10 400 рублей и только потом вскрыл ее. Телефона внутри не оказалось: там была пустая коробка с измельченной бумагой.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Это не первый случай, когда жителей Пензенской области обманывают при покупке телефонов в Интернете. В Бессоновском районе подросток заплатил за устройство 6 700 рублей и также получил нарезанную бумагу. Жителю Кузнецка вместо iPhone прислали два нерабочих телефона LG, чехлы для телефонов и восемь камней, а подросток из Сердобского района стал обладателем стеклянного стакана.

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Гость|15.10.2017 11:22|

Сельские подростки простоваты, набираются жизненного опыта

Гость|15.10.2017 11:25|

скупой платит дважды

Гость|15.10.2017 11:28|

О чем думают? А если ломаный пришлют или после сломается? Куда побежишь претензии предъявлять? Тут в магазине то купишь, потом проблема доказать что-либо...экспертизу делать... Точно простоваты

Гость|15.10.2017 11:35|

Бывает от осла уши хорошо не положили. Но это нормально каждый зарабатывает как может. Без лоха жизнь плоха.

Гость|15.10.2017 11:36|

Гость писал(a):

5.10.2017 11:22|

Сельские подростки простоваты, набираются жизненного опыта

Этим и пользуются не по людски это как то.

Гость|15.10.2017 11:40|

Сельчанин - хорошее слово...

Гость|15.10.2017 11:55|

Без лоха и жизнь плоха, эх дяревня, халявы захотелось ))

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