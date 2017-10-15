Жители Бессоновского района разожгли большой огонь после длительного употребления горячительных напитков. Друзья гуляли несколько дней.
«В нашем поселке нет спиртных напитков, мы пошли в ближайшее село. Это поселок Лесной. Там опохмелились, на дорожку взяли еще спиртные напитки. Мы шли и курили, я нечаянно бросил окурок», - рассказал подозреваемый.
Пламя из этой искры разгорелось нешуточное, о чем в полицию сообщил местный фермер.
«Он пояснил, что на поле, расположенном около села Сосновка, неизвестные подожгли принадлежащие ему тюки сена в количестве 130 штук, причинив тем самым значительный материальный ущерб на сумму более 150 тысяч рублей», - сообщил начальник следственного отделения ОМВД России по Бессоновскому району Алексей Шокоров.
Мужчине 1984 года рождения, оставившему крестьянина без сеновала, грозит до пяти лет лишения свободы.
Да ладно, Театр в центре города сожгли и нормально. Отдаст он вам это сено.