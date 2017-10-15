Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|15 окт 2017|19:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  68.14  |  $  57.62
 

Криминал | Житель Бессоновского района подозревается в поджоге сена

15.10.2017|16:46
Печать

Жители Бессоновского района разожгли большой огонь после длительного употребления горячительных напитков. Друзья гуляли несколько дней.

«В нашем поселке нет спиртных напитков, мы пошли в ближайшее село. Это поселок Лесной. Там опохмелились, на дорожку взяли еще спиртные напитки. Мы шли и курили, я нечаянно бросил окурок», - рассказал подозреваемый.

Пламя из этой искры разгорелось нешуточное, о чем в полицию сообщил местный фермер.

«Он пояснил, что на поле, расположенном около села Сосновка, неизвестные подожгли принадлежащие ему тюки сена в количестве 130 штук, причинив тем самым значительный материальный ущерб на сумму более 150 тысяч рублей», - сообщил начальник следственного отделения ОМВД России по Бессоновскому району Алексей Шокоров.

Мужчине 1984 года рождения, оставившему крестьянина без сеновала, грозит до пяти лет лишения свободы.

0
0
0
0
 
Гость|15.10.2017 19:21|

Да ладно, Театр в центре города сожгли и нормально. Отдаст он вам это сено.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!