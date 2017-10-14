Пензенские полицейские раскрыли кражу в областном центре. 21-летняя девушка сообщила в правоохранительные органы о том, что у нее похитили кожаный рюкзак.
Днем владелица оставила его без присмотра на скамье остановки общественного транспорта на улице 40 лет Октября. Внутри был пустой кошелек и солнцезащитные очки.
«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий установили причастность к совершению преступления 41-летней жительницы Пензы», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД России.
Похищенное было изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
penzainform.ru писал(a):И где здесь кража? Тогда надо вводить статью за разгильдяйство. Или привлекать владельцев за подстрекательство.