14.10.2017 | 12:27

Пензенские полицейские раскрыли кражу в областном центре. 21-летняя девушка сообщила в правоохранительные органы о том, что у нее похитили кожаный рюкзак.

Днем владелица оставила его без присмотра на скамье остановки общественного транспорта на улице 40 лет Октября. Внутри был пустой кошелек и солнцезащитные очки.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий установили причастность к совершению преступления 41-летней жительницы Пензы», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД России.

Похищенное было изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело.