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Криминал | В Пензе у 21-летней девушки украли рюкзак с пустым кошельком и очками

14.10.2017|12:27
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Пензенские полицейские раскрыли кражу в областном центре. 21-летняя девушка сообщила в правоохранительные органы о том, что у нее похитили кожаный рюкзак.

Днем владелица оставила его без присмотра на скамье остановки общественного транспорта на улице 40 лет Октября. Внутри был пустой кошелек и солнцезащитные очки.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий установили причастность к совершению преступления 41-летней жительницы Пензы», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД России.

Похищенное было изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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Гость|14.10.2017 12:37|

penzainform.ru писал(a):

Днем владелица оставила его без присмотра на скамье остановки общественного транспорта
И где здесь кража? Тогда надо вводить статью за разгильдяйство. Или привлекать владельцев за подстрекательство.

Гость|14.10.2017 12:39|

penzainform.ru писал(a):

причастность к совершению преступления 41-летней жительницы Пензы»
Мож она сумку в полицию сдать несла, а тут БАЦ!

Гость|14.10.2017 13:13|

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Гость|14.10.2017 13:25|

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