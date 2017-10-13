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Криминал | Сотрудники ГИБДД нашли в машине пензенца три грамма героина

13.10.2017|12:25
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В Пензе сотрудники ГИБДД изъяли из незаконного оборота наркотики. Ночью они остановили ВАЗ-2110, за рулем которого находился 34-летний житель областного центра, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

Во время осмотра салона автомобиля полицейские обнаружили флакон с бурой жидкостью и таблеткой, бумажный сверток с веществом желтого цвета, а также полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом.

«Изъятые вещества были направлены на исследование, по результатам которого определены как содержащие наркотическое средство героин массой более 3 граммов», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

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Гость|13.10.2017 13:04|

Потеряли и нашли?

Гость|13.10.2017 13:08|

100-пудово подбросили!

Имя: Гость
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